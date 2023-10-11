Месси останется в «Интере» по окончании сезона МЛС: Аренды к саудовцам не будет
Лионель Месси не покинет «Интер Майами» на правах аренды.
Журналист Гильем Балаге сообщил, что по окончании сезона МЛС форвард останется в американской команде.
«У него, как и у других футболистов, будет месяц отпуска. Так что забудьте о каких-либо переходах в Саудовскую Аравию или еще куда-то», – отметил эксперт.
Ранее публиковалась информация о намерении Федерации футбола Саудовской Аравии и Суверенного фонда Саудовской Аравии договориться об аренде Месси на 4 месяца.