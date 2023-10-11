Романо: «Наполи» предложил Конте возглавить клуб

Футбольный клуб «Наполи» официально обратился к итальянскому специалисту Антонио Конте с предложением стать главным тренером команды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в ближайшее время последуют обсуждения и прямые переговоры, чтобы понять, сможет ли он стать тем человеком, который заменит нынешнего главного тренера клуба Руди Гарсию. Окончательное решение ещё не принято, поскольку есть много важных моментов, которые необходимо обсудить, прежде чем переходить к Конте.