Валерий Непомнящий нанесёт символический удар в матче между РФ и Камеруном

Стало известно о том, что 80-летний российский футбольный деятель Валерий Непомнящий, возглавлявший сборную Камеруна с 1988 по 1990 год и выведший её в четвертьфинал ЧМ-1990, нанесёт первый удар в товарищеском матче между национальными командами России и Камеруна.