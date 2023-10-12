Экс-футболист Мостовой раскритиковал нападающего "Динамо" Смолова

"Смолов же недавно забил 100-й гол в РПЛ? Офигеть, только 100 мячей! Елки-палки. Ему 33 года, а он только отметку в 100 голов преодолел… И это нападающий… Кошмар! У меня под 180 голов, а я ни разу не играл в чемпионате России!" - заявил Мостовой.

Смолов в своей карьере забил 108 мячей в чемпионате России, по этому показателю он идет на шестом месте в истории турнира. Форвард выступает за московское "Динамо" с лета 2022 года, за столичный клуб он играл с 2007 по 2015 год, после чего выступал в "Краснодаре", "Локомотиве" и "Сельте".