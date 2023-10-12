Кузяев признал, что пошел на сокращение зарплаты ради перехода в "Гавр"

Бывший футболист «Зенита» Далер Кузяев в интервью «Чемпионату» заявил, что для перехода во французский «Гавр» ему пришлось пойти на понижение зарплаты.

«Цифр называть не буду, потому что это некорректно по отношению к клубу. Но, действительно, по зарплате пришлось пойти на сокращение. Этого факта я не отрицаю», — заявил полузащитник.

12 июля 30 летний россиянин подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет играл за «Зенит». На его счету восемь матчей за «Гавр», в которых он оформил два гола.