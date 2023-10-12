Кузяев рассказал, с какими проблемами столкнулся во Франции

«Единственное, что немного удивило, это некоторые бытовые нюансы. Даже для покупки SIM-карты здесь требуются документы, прописка, банковский счёт. Эти вопросы отнимают много времени. Сейчас уже всё в порядке, все документы оформил и могу полностью сконцентрироваться на игре. Теперь я максимально вовлечён в футбол», — сказал Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.