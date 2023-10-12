«Манчестер Сити» хочет предложить Гвардиоле новый контракт
Английский «Манчестер Сити» планирует предложить своему главному тренеру Хосепу Гвардиоле новое соглашение, сообщает инсайдер Николо Скира.
По информации источника, руководство «горожан» хочет продлить контракт с 52-летним специалистом. Боссы «Манчестер Сити» готовы провести переговоры с Гвардиолой в ближайшие недели. В случае успешных переговоров новое соглашение будет рассчитано до 2027 года.
Хосеп Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в июле 2016 года. За это время испанец вместе с командой стал пятикратным чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА. Также вместе с «горожанами» специалист стал 4-кратным обладателем Кубка Английской лиги, по два раза выиграл национальный Кубок и Суперкубок.