«Манчестер Сити» хочет предложить Гвардиоле новый контракт

По информации источника, руководство «горожан» хочет продлить контракт с 52-летним специалистом. Боссы «Манчестер Сити» готовы провести переговоры с Гвардиолой в ближайшие недели. В случае успешных переговоров новое соглашение будет рассчитано до 2027 года.

Хосеп Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в июле 2016 года. За это время испанец вместе с командой стал пятикратным чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА. Также вместе с «горожанами» специалист стал 4-кратным обладателем Кубка Английской лиги, по два раза выиграл национальный Кубок и Суперкубок.