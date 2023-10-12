УЕФА перенес матч отбора Евро‑2024 Косово — Израиль

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести матч квалификации чемпионата Европы 2024 между сборными Косово и Израиля, сообщает пресс служба УЕФА.

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Встреча должна была пройти 15 октября на стадионе «Фадиль Вокри» в Приштине. Новая дата матча будет объявлена позднее.

Ранее УЕФА перенес запланированный на 12 октября в Израиле матч квалификации Евро 2024 между израильской командой и сборной Швейцарии. Игра пройдет 15 ноября.