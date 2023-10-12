21-летний Вейга заявил, что уехал в Саудовскую Аравию не ради денег

– Нет. Я понимаю, что у каждого есть свое мнение, но были и другие аспекты, которые склонили чашу весов. Среди всех вариантов, которые у меня были, этот лучше всего позволял мне расти как футболисту и возмужать в лиге, которая сильно прогрессирует, – сказал Вейга в интервью El Larguero.