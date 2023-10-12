Президент камерунской диаспоры в РФ: если выиграем — выпьем водку и пиво

«Поеду ли на Никольскую в случае победы Камеруна? Масштаб не такой, это четверг, плюс матч довольно поздно закончится. Многим же на работу завтра. Одно могу сказать: будет афтерпати! Ведь для нас это праздник, он будет продолжаться. Если проиграем — выпьем от горя, выиграем — от счастья. В случае ничьи выпьем за дружбу. Что у нас пьют? То же самое, что и люди в России: водку и пиво», — заявил Луис Гоуенд.