ВАР могут разрешить применять при назначении штрафных и угловых. Это обсудят в IFAB
Применение ВАР при назначении угловых и штрафных обсудят в IFAB.
Глава Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем рассказал, что, как ему известно, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, попросили рассмотреть возможность расширения сферы применения ВАР при назначении угловых и штрафных ударов.
«Думаю, нам бы очень не хотелось, чтобы остановки в игре случались намного чаще, чем сейчас, но мы хорошо обсудим этот вопрос», – сказал Буллингем.
Сейчас ВАР может вмешиваться в игру лишь при вынесении решений о забитых голах и прямых красных карточках, назначении пенальти, а также при ошибочной идентификации игрока.
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