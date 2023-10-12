Кузяев: сейчас в России очень мало людей ходит на футбол, атмосфера не та

«Мне юг страны очень понравился: солнечная погода, приятная обстановка. Атмосфера на стадионах во Франции значительно отличается от того, к чему мы уже привыкли в России. Во-первых, стадионы забиваются практически на полную. И болельщики очень активно поддерживают свою команду. Сейчас в России, к сожалению, очень мало людей ходит на футбол, и атмосфера не та. Думаю, это подтвердит любой футболист, играющий в РПЛ», — сказал Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.