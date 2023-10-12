В «Локомотиве» ответили на вопрос о возможном сотрудничестве с Черчесовым

«Мы всегда рады Станиславу Саламовичу в Черкизово. А почему мы не можем с ним находиться рядом? У нас есть действующий главный тренер. В чем проблема? Он был на наших матчах и будучи главным тренером сборной России.



Не предлагал ли Черчесов «Локомотиву» свои услуги как главного тренера? Нет. Никаких переговоров. Никаких предложений мы не получали. И, естественно, сами не начинали. У нас есть главный тренер. Мы ему доверяем. И свою работу мы связываем с Михаилом Галактионовым», — приводит слова Нагорных интернет-портал «Известия».