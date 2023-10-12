Бышовец назвал Камерун футбольной Германией в Африке
Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал предстоящий матч национальной команды против Камеруна.
«Трудно определить, как играет сегодняшний Камерун, хоть мне и приходилось играть против этой команды, когда я был тренером сборной Южной Кореи. Камерун — это силовая команда, так сказать футбольная Германия в Африке. Погодные условия будут играть важную роль. У сборной России не было нормальных условий для тренировочной работы, потому что многие игроки приехали с опозданием. Не думаю, что результат будет иметь решающее значение», – цитирует Бышовца «РБ Спорт».
Анатолий Бышовец возглавлял сборную Южной Кореи с 1994 по 1995 год.
Матч между сборной России и Камеруном состоится сегодня, 12 октября. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало встречи – 19:00 по московскому времени.
В данный момент команда Валерия Карпина отстранена от международных турниров. Дисквалификация действует с марта 2022 года и распространяется на неопределенный срок.