Божович раскритиковал Дзюбу за слова о Семаке

«Не знаю, что произошло между ними. Лично у меня никогда не было проблем с Дзюбой, когда работали вместе. Но я тренировал маленькие клубы, как «Ростов» и тульский «Арсенал». А «Зенит» — большой клуб с качественными футболистами. Может быть, что-то произошло между ними в команде. Но так нельзя поступать с тренером, с которым ты столько достиг», — заявил специалист.