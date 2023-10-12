Тюкавин заявил, что в «Динамо» следят за успехами Захаряна
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал об общении с полузащитником «Реала Сосьедад» Арсеном Захаряном.
«С Арсеном по-прежнему переписываемся и общаемся, скидываем рилсы друг другу. Знаю, что вышел против «Атлетико», следим за ним», - приводит слова Захаряна Sport24.
8 октября Захарян вышел на поле на 65-й минуте встречи против «Атлетико». Россиянин заменил Микеля Мерино. Хавбек отыграл 26 минут, установив личный рекорд по игровому времени за «Реал Сосьедад», и не отметился результативными действиями.
После 9-ти туров «Реал Сосьедад» с 15-ю очками занимает 6-е место в чемпионате Испании.