Тюкавин заявил, что в «Динамо» следят за успехами Захаряна

«С Арсеном по-прежнему переписываемся и общаемся, скидываем рилсы друг другу. Знаю, что вышел против «Атлетико», следим за ним», - приводит слова Захаряна Sport24.

8 октября Захарян вышел на поле на 65-й минуте встречи против «Атлетико». Россиянин заменил Микеля Мерино. Хавбек отыграл 26 минут, установив личный рекорд по игровому времени за «Реал Сосьедад», и не отметился результативными действиями.