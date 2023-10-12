«Уэмбли» не подсветят цветами флага Израиля во время октябрьских матчей Англии

Арку «Уэмбли» не подсветят в цветах флага Израиля во время матчей сборной Англии.

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В Футбольной ассоциации Англии обсуждали возможность проведения такой акции, чтобы выразить солидарность с народом Израиля после нападения группировки ХАМАС на страну, однако, как сообщает Sky News, ее решили не проводить.

FA готовится объявить, как она продемонстрирует солидарность с Израилем.

Ранее арку «Уэмбли» регулярно подсвечивали цветами флагов различных стран и организаций.