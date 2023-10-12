«Уэмбли» не подсветят цветами флага Израиля во время октябрьских матчей Англии
Арку «Уэмбли» не подсветят в цветах флага Израиля во время матчей сборной Англии.
В Футбольной ассоциации Англии обсуждали возможность проведения такой акции, чтобы выразить солидарность с народом Израиля после нападения группировки ХАМАС на страну, однако, как сообщает Sky News, ее решили не проводить.
FA готовится объявить, как она продемонстрирует солидарность с Израилем.
Ранее арку «Уэмбли» регулярно подсвечивали цветами флагов различных стран и организаций.
7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1200 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа достигло 1200 человек.
Sports.ru: главные новости