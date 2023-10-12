Кузяев рассказал об общении с Головиным, который выступает за «Монако»

«От Гавра до Монако очень далеко. Прямых рейсов нет. Может быть, когда у нас будут большие выходные, получится что-то придумать и увидеться. Сейчас в сборной общаемся, и пока мне этого достаточно.



Когда я переехал во Францию, Саша одним из первых меня поздравил, поддержал и пожелал удачи. Сказал, если потребуется помощь — он протянет руку. Это очень приятно. Головин сегодня уже один из лучших игроков не только «Монако», но и всего чемпионата Франции», — сказал Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.