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Наумов призвал «Локомотив» сохранить Гильерме после истечения контракта

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о перспективах вратаря Маринато Гильерме в железнодорожном клубе.

Наумов призвал «Локомотив» сохранить Гильерме после истечения контракта
© Спорт день за днем

«Уверен в том, что Гилерме нужно сохранять в клубе. Если не в качестве вратаря, то в качестве менеджера или тренера вратарей. Он очень полезен для команды. Он с 2007 года верой и правдой служит «Локомотиву», сам получил гражданство России, считает Россию второй родиной, много сделал для нашего футбола. Почему, например, он не может быть менеджером? Он мог бы войти в селекционную службу, потому что прекрасно знает российский футбол», — приводит слова Наумова Legalbet.

Гильерме является игроком «Локомотива» с 2007 года. Контракт голкипера с клубом истечет 30 июня 2024 года.

Вратарь имеет российского гражданство. Он привлекался к играм за национальную сборную России, за которую провел 19 матчей.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гильерме в 300 тысяч евро.

В текущем сезоне 37-летний голкипер провел три матча за «Локомотив» в Кубке России, пропустил три мяча и один раз оставил ворота «сухими».