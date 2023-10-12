Наумов призвал «Локомотив» сохранить Гильерме после истечения контракта

«Уверен в том, что Гилерме нужно сохранять в клубе. Если не в качестве вратаря, то в качестве менеджера или тренера вратарей. Он очень полезен для команды. Он с 2007 года верой и правдой служит «Локомотиву», сам получил гражданство России, считает Россию второй родиной, много сделал для нашего футбола. Почему, например, он не может быть менеджером? Он мог бы войти в селекционную службу, потому что прекрасно знает российский футбол», — приводит слова Наумова Legalbet.