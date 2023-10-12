Экс-капитан «Зенита» объяснил неудачи клуба в РПЛ

«Почему нет результата? В каких-то матчах была неполная мотивация. Не просто настраивать себя после пяти чемпионств подряд. Виноват ли Семак, что нет мотивации? Это совокупность проблем тренерского штаба и игроков. Для «Зенита» еще не потеряна борьба за чемпионство. Впереди много матчей, где можно исправить ситуацию», — заявил экс-футболист.