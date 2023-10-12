Бразильский футболист объяснил, для чего российским игрокам нужно уезжать в Европу

«Российским молодым игрокам нужно обязательно уезжать играть в Европу! Карпин абсолютно прав. Российским игрокам надо поиграть в другом чемпионате хотя бы один-два года — это очень важный опыт. Ребятам обязательно надо хотя бы посмотреть, какой уровень там. Это даст им больше возможностей для развития. Сидеть всю карьеру в России — вообще не вариант», — заявил бразилец.