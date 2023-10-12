Гаджиев назвал лучшего тренера месяца в РПЛ

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев рассказал корреспонденту «Спорта День за Днем» Матвею МАКАРЕНКО, кого считает лучшим наставником в РПЛ в сентябре.

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– Лучший тренер месяца – это тот, кто идет на первом месте. Владимир Ивич, получается. Тренер «Краснодара» сейчас лучший. Вторым я бы назвал Игоря Осинькина. Он занял бы это место, несмотря на поражение «Крыльев». После таких побед над «Спартаком» вообще тяжело выигрывать, – считает Гаджиев.

– В чем феномен Ивича?

– Организационная и разумная игра у Ивича. Причем, не могу сказать, что у него самый сильный состав в лиге. Не знаю, сможет ли команда Ивича побороться за чемпионство, но такая возможность у него совершенно точно есть.

– Кого можно назвать главным конкурентом в борьбе за чемпионство?