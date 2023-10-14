Томас Мюллер может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

«Может ли Мюллер приехать в Саудовскую Аравию свободным агентом летом 2024 года? Почему бы и нет. Мы будем рады любому, кто может повысить ценность и качество лиги», – приводит слова Норы журналист Фабрицио Романо в соцсетях.