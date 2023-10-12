Ловчев: эпоха безвременья, мучаемся, а не играем

«Мы играем с самым сильным соперником с момента игры с Хорватией в отборе к чемпионату мира-2022. Выделяется, конечно, вратарь Онана, который сейчас не в лучшей форме — но он главная звезда. Не знаю, насколько для соперника игра важная, но для нас игра интересная и важная.



Ничего приличного о нашей сборной перед матчем я сказать не могу, помню о том, как мы играли товарищеские игры до этого. Играют плохо, футболисты собраны средние. Эпоха безвременья, идёт смена поколений и идёт довольно болезненно — ушло поколение Акинфеева, братьев Березуцких и Игнашевича, Дзюбы, а те, кто мог стать лидером на годы, таковым не стал.



В результате мучаемся, а не играем. Нет класса: фрагмент матча сыграем неплохо, потом снова слабо. Нет классного лидера, который бы вел за собой команду, все одинаковые. Был лидер — Дзюба, которого сейчас не вызывают. Игра для нас важная. Играем с соперником уровня чемпионата мира, классной командой. Я не вижу, что Россия фаворит в этой игре, если, конечно, Камерун будет играть, а не дурака валять.



Если Камерун будет играть в полную силу, ничья будет для нас хорошим результатом. То, что с таким соперником мы договорились — очень хорошо, значит, постепенно мы расширяем географию соперников. Важен не только результат. Хотелось бы убедиться, что у нас вообще есть команда, а не только постоянная смена фамилий на протяжении уже двух лет», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.