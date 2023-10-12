Источник: Жером Боатенг отклонил предложения из России и Бразилии этой осенью

Известный немецкий защитник Жером Боатенг этой осенью отказался от предложений из России и Бразилии, информирует журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно сведениям источника, сейчас Боатенг тренируется для поддержания формы с молодёжкой «Баварии». Есть вероятность, что он будет привлекаться к тренировкам с основной командой. Однако отмечается, что мюнхенцы пока не рассматривают вариант подписания защитника, даже несмотря на травму Юпамекано.