Стал известен состав сборной России на матч с Камеруном

Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом на товарищеский матч с Камеруном, который пройдет сегодня в 19.00 в Москве.

Матч с Камеруном станет первым для российской команды на октябрьских сборах. Уже в следующий понедельник подопечные Валерия Карпина встретятся в Турции с еще одной африканской сборной - Кенией.