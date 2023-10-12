Стал известен состав сборной России на матч с Камеруном
Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом на товарищеский матч с Камеруном, который пройдет сегодня в 19.00 в Москве.
С первых минут у хозяев выйдут: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Максим Осипенко, Александр Солдатенков, Александр Сильянов, Данил Глебов, Дмитрий Баринов (капитан), Далер Кузяев, Иван Обляков, Федор Чалов, Сергей Пиняев.
Матч с Камеруном станет первым для российской команды на октябрьских сборах. Уже в следующий понедельник подопечные Валерия Карпина встретятся в Турции с еще одной африканской сборной - Кенией.