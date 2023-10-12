Иванов: РФС работает над возможным матчем сборной с Бразилией или Аргентиной

«Конечно, я буду следить и смотреть матч со сборной Камеруна, потому что это наша сборная. Камерун — один из сильнейших соперников, которые могли с нами сыграть. На фоне того, как выглядели наши футболисты — это очень знаковый матч для нашей сборной. Два года мы не играли с сильными командами, а Камерун одна из ведущих африканских сборных. Если другие сборные захотят так же играть с нами, то мы с удовольствием примем.



Дай бог, чтобы в следующие паузы на матчи сборных у нас тоже были игры. Сейчас наша молодёжная сборная поехала в Бразилию. Главной сборной тоже стоит сыграть с Аргентиной и Бразилией. РФС, думаю, работает над этим, чтобы у нас были серьёзные соперники. Но хотелось, чтобы мы поскорее вернулись и сыграли в официальных матчах», — приводит слова Иванов Metaratings.