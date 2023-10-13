Источник: игрок «Ювентуса» признался в совершении ставок на футбольные матчи

Полузащитник итальянского «Ювентуса» Николо Фаджоли признался в в совершении нелегальных ставок на футбольные матчи, сообщает Football Italia со ссылкой на печатное издание Il Corriere della Sera.

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По информации источника, Фаджоли уже допросили следователи прокуратуры Турина. На допросе игрок признал, что делал ставки на футбольные матчи, но не на матчи с участием своих клубов.

Ранее сообщалось, что в том случае, если расследование подтвердит причастность Фаджоли к нелегальным ставкам, Николо столкнётся с санкциями в виде дисквалификации на три года и более, к которой также может добавиться и штраф, начиная с суммы в € 25 тысяч.