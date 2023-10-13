Источник: игрок «Ювентуса» признался в совершении ставок на футбольные матчи

Источник: игрок «Ювентуса» Фаджоли признался в совершении ставок на футбольные матчи
Полузащитник итальянского «Ювентуса» Николо Фаджоли признался в в совершении нелегальных ставок на футбольные матчи, сообщает Football Italia со ссылкой на печатное издание Il Corriere della Sera.
По информации источника, Фаджоли уже допросили следователи прокуратуры Турина. На допросе игрок признал, что делал ставки на футбольные матчи, но не на матчи с участием своих клубов.
Ранее сообщалось, что в том случае, если расследование подтвердит причастность Фаджоли к нелегальным ставкам, Николо столкнётся с санкциями в виде дисквалификации на три года и более, к которой также может добавиться и штраф, начиная с суммы в € 25 тысяч.
Также в СМИ появились сведения, что Сандро Тонали и Николо Дзаньоло могут быть предъявлены обвинения в совершении нелегальных ставок. В частности, сообщалось, что журналист Фабрицио Корона обладает данными, доказывающими, что эти футболисты действительно играли на ставках, и уже начал сотрудничество с сотрудниками правоохранительных органов.