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Источник: игрок «Ювентуса» Фаджоли признался в совершении ставок на футбольные матчи

Полузащитник итальянского «Ювентуса» Николо Фаджоли признался в в совершении нелегальных ставок на футбольные матчи, сообщает Football Italia со ссылкой на печатное издание Il Corriere della Sera.

Источник: игрок «Ювентуса» признался в совершении ставок на футбольные матчи
© Чемпионат.com

По информации источника, Фаджоли уже допросили следователи прокуратуры Турина. На допросе игрок признал, что делал ставки на футбольные матчи, но не на матчи с участием своих клубов.

Ранее сообщалось, что в том случае, если расследование подтвердит причастность Фаджоли к нелегальным ставкам, Николо столкнётся с санкциями в виде дисквалификации на три года и более, к которой также может добавиться и штраф, начиная с суммы в € 25 тысяч.

Также в СМИ появились сведения, что Сандро Тонали и Николо Дзаньоло могут быть предъявлены обвинения в совершении нелегальных ставок. В частности, сообщалось, что журналист Фабрицио Корона обладает данными, доказывающими, что эти футболисты действительно играли на ставках, и уже начал сотрудничество с сотрудниками правоохранительных органов.

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