Черчесов высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию

«У Азии не отдельная федерация от Международной федерации футбола (ФИФА). ФИФА же проводит чемпионат мира. И что? Мы перейдем в другую конфедерацию, а ФИФА не даст сыграть», — заявил Черчесов.

Он отметил, что перед принятием решения о переходе в АФК стоит сделать небольшую паузу, чтобы оценить ситуацию.

В декабре 2022 года исполком РФС создал рабочую группу, которая изучает вопрос перехода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в АФК. Решение планируется принять до конца 2023-го. ФИФА заявила, что не будет мешать сборной России участвовать в отборе к чемпионату мира 2026 года в случае перехода страны в Азию.