Кассьерра признан лучшим игроком "Зенита" в сентябре

Отметим, что в сентябре Матео Кассьерра сумел принять участие в пяти матчахпетербургского "Зенита". Нападающий сине-бело-голубых записал в собственный актив четыре забитых мяча и одну результативную передачу.

26-летний Кассьерра имеет действующее трудовое соглашение с петербургским "Зенитом" до лета 2026 года. В этом сезоне колумбиец сыграл в 16 матчах за свою команду. Он забил 10 мячей и оформил 5 результативных передач.