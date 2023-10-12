Кассьерра признан лучшим игроком "Зенита" в сентябре
Колумбийский нападающий Матео Кассьерра стал лучшим игроком сентября в составе петербургского "Зенита", сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Отметим, что в сентябре Матео Кассьерра сумел принять участие в пяти матчахпетербургского "Зенита". Нападающий сине-бело-голубых записал в собственный актив четыре забитых мяча и одну результативную передачу.
26-летний Кассьерра имеет действующее трудовое соглашение с петербургским "Зенитом" до лета 2026 года. В этом сезоне колумбиец сыграл в 16 матчах за свою команду. Он забил 10 мячей и оформил 5 результативных передач.
Источник: телеграм-канал ФК "Зенит"