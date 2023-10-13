Двух игроков сборной Италии Дзаньоло и Тонали обвинили в игре на ставках

В Итальянской федерации футбола сообщили, что ради защиты игроков приняли решение отпустить их со сбора национальной команды, которой предстоят матчи отборочного этапа чемпионата Европы - 2024 с Мальтой и Англией. Имена Тонали и Дзаньоло назвал бывший VIP-фотограф Фабрицио Корона, который провел в общей сложности 10 лет в тюрьме, под домашним арестом и особым надзором по ряду обвинений, связанных с шантажом и мошенничеством.

12 октября Корона рассказал, что на ставках играет полузащитник туринского "Ювентуса" Николо Фаджоли, а потом заявил, что Сандро Тонали и Николо Дзаньоло "тоже делают это". В частности, по его данным, Дзаньоло, будучи игроком "Ромы", делал ставку на матч своей команды в Кубке Италии, когда находился на скамейке запасных. 23-летний Тонали известен по выступлениям за "Брешию" и "Милан". На его счету 15 матчей за сборную Италии. 24-летний Дзаньоло ранее играл за миланский "Интер", "Рому" и стамбульский "Галатасарай". В его активе также 15 игр за национальную команду.