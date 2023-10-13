Бывший защитник "Динамо" Дьяков назвал Сафонова лучшим в матче с Камеруном

Бывший футболист испанской "Сельты" и сборной России Александр Мостовой заявил, что не видит смысла Российскому футбольному союзу (РФС) переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.
Своим мнением он поделился с "Евро-Футбол.Ру". "Мимо чемпионата Европы - 2024 мы уже пролетели. Скорее всего, пролетим и мимо ЧМ-2026. Что делать? Это же не от меня зависит. Очень трудно говорить об этом из-за неразберихи в мире. Всем сейчас непросто. Помните, хотели переходить в Азию? А зачем это делать сейчас? Туда уйдешь, обратно никогда не вернешься. Ты же не можешь вечно перепрыгивать из одной конфедерации в другую. Хорошо, что не перешли и отказались от этой затеи", - заявил экс-футболист.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. 12 октября сборная России в товарищеском матче обыграла команду Камеруна. Встреча прошла а стадионе "Динамо" имени Льва Яшина в Москве и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 40-й минуте забил нападающий сборной России Федор Чалов.