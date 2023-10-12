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Карпин прокомментировал победу над сборной Камеруна

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал победу над командой Камеруна. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

Карпин прокомментировал победу над сборной Камеруна
© РИА Новости

«Создали достаточно много моментов. Было бы еще лучше, если бы не было столько потерь», — оценил игру Карпин.

Ранее 12 октября сборная России обыграла команду Камеруна в товарищеском матче со счетом 1:0. Единственный мяч забил на 40-й минуте нападающий Федор Чалов. Этот гол стал для него первым за национальную команду.

16 октября российские футболисты проведут в Турции встречу с командой Кении.

Сборная России одержала победу над Камеруном

11 сентября сборная России уступила со счетом 1:2 олимпийской команде Египта в товарищеском матче. 12 сентября команда сыграла вничью с Катаром — 1:1.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.