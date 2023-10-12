Карпин прокомментировал победу над сборной Камеруна

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал победу над командой Камеруна. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«Создали достаточно много моментов. Было бы еще лучше, если бы не было столько потерь», — оценил игру Карпин.

Ранее 12 октября сборная России обыграла команду Камеруна в товарищеском матче со счетом 1:0. Единственный мяч забил на 40-й минуте нападающий Федор Чалов. Этот гол стал для него первым за национальную команду.

16 октября российские футболисты проведут в Турции встречу с командой Кении.

11 сентября сборная России уступила со счетом 1:2 олимпийской команде Египта в товарищеском матче. 12 сентября команда сыграла вничью с Катаром — 1:1.