Полузащитник "Реала" Кроос назвал Роналду лучшим футболистом в истории

"Играть вместе с Криштиану Роналду было потрясающе. Он является лучшим игроком в истории футбола", — заявил Кроос. Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. За это время португалец дважды становился чемпионом Испании, столько же раз обладателем Кубка страны. Также ему удалось четырежды выиграть Лигу чемпионов.

Роналду стал игроком "Аль-Насра" 2 января 2023 года. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Соглашение рассчитано до конца июня 2025 года. В текущем сезоне нападающий во всех турнирах провел 11 матчей, забил 11 мячей и сделал шесть результативных передач. 38-летний форвард является пятикратным обладателем "Золотого мяча". В футболке сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы (2016) и Лигу наций (2018/19).