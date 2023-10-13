В "Ахмате" оценили дебют футболиста Харина в сборной России

"Я рад, что наша сборная выиграла, мне понравилась игра. Про дебют Харина говорить что-то сложно, он провел мало времени, но мы рады, что его вызвали в сборную и он за нее сыграл. Это важное событие для любого игрока", - сказал Айдамиров.