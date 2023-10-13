Эрлинг Холанд вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Норвегии
12 октября состоялся матч 7-го тура группового этапа квалификации Евро-2024 между Кипром и Норвегией. Встреча завершилась победой норвежцев со счетом 4:0.
В составе национальной команды Норвегии дубль оформил нападающий Эрлинг Холанд. Теперь на его счету 27 голов в 27 матчах за национальную команду.
Таким образом, Холанд вышел на второе место в списке бомбардиров сборной, обойдя Эйнара Гундерсена (26). Рекордсменом является Йерген Юве — 33.
Сборная Норвегии набрала 10 очков после шести сыгранных матчей квалификации Евро-2024. Команда занимает третью строчку в турнирной таблице группы А.
Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах, в которых записал в свой актив восемь голов и две результативные передачи. Ранее Холанд защищал цвета дортмундской «Боруссии», «Зальцбурга», «Мольде» и «Брюне».