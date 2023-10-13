Холанд вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Норвегии

В составе национальной команды Норвегии дубль оформил нападающий Эрлинг Холанд . Теперь на его счету 27 голов в 27 матчах за национальную команду.

Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах, в которых записал в свой актив восемь голов и две результативные передачи. Ранее Холанд защищал цвета дортмундской «Боруссии», «Зальцбурга», «Мольде» и «Брюне».