Игрок сборной Камеруна Мбемо высказался о матче с командой России

«Матч со сборной России? Это была хорошая игра для нас против сильной команды. К сожалению, мы упустили много голевых шансов. Мы могли забить, но соперник сделал это первым. Очень понравилась атмосфера сегодня на стадионе. Было здорово быть здесь», — сказал Мбемо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.