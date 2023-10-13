Талалаев назвал, что у сборной России не получилось в матче с Камеруном

— С победой! Хорошая игра, пусть и моменты у соперника были. Камерунцы показали качественную и атлетичную игру, они выступают в европейских топ клубах, поэтому демонстрировали совсем не африканский футбол. Наши ребята молоды, сумели адаптироваться. Кое что получалось, переходная фаза, быстро возвращались в оборону.Что не получилось: большое количество потерь и выход из под прессинга. Камерун во втором тайме после 10 й минуты загнал нас, ребята сами говорили, что было тяжело, — сказал Талалаев в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».