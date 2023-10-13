Источник: украинский футболист сбежал в Россию после матча ЮЛЧ за "Шахтер"
Полузащитник молодёжной команды украинского "Шахтёра" Александр Роспутько после матча команды с "Антверпеном" (2:1) в юношеской Лиге чемпионов сбежал в Россию.
По сведениям источника, 19-летнего футболиста не оказалось на борту команды, которая должна была вернуться в Украину. Футболист перестал отвечать на звонки, а про его местоположение ничего не сообщалось. По сведениям источника, спортсмен сбежал в Россию, удалив при этом все фотографии и посты в соцсетях. Причины подобного действия не сообщаются.
Источник: телеграм-канал "Брутальный футбол".