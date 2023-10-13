Санабрия объяснил свой плевок в Месси

«Я посмотрел фотографии – выглядит так, словно я плюю в него, но это не так. Он был далеко. Ничего с Месси не случилось.



Да, выглядит так, словно я плюю [в него], но он был далеко. Я полностью отрицаю это», – сказал Санабрия после игры.