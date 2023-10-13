Футболиста Неймара закидали попкорном после матча с Венесуэлой

«Я осуждаю подобные поступки, они вредят футболу. Тот человек, который занимается подобными вещами, не сможет воспитать сына наилучшим образом. Если он так сильно недоволен, то ему следовало потренироваться и выйти на поле вместо меня», — сказал Неймар в интервью Foot Mercato..