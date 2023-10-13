Объявлен лучший игрок РПЛ в сентябре

Брайан Мансилья признан лучшим игроком РПЛ в сентябре
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) объявила, что лучшим игроком чемпионата по итогам сентября стал Брайан Мансилья из «Оренбурга», который отметился двумя голами и двумя результативными передачами в четырёх матчах.
Отметим, что лучший игрок Российской Премьер-Лиги в сентябре определялся по итогам трёх голосований: легенд РПЛ, телеэкспертов и болельщиков. В случае победы трёх разных кандидатов лучшим признаётся тот, кого выбрали легенды РПЛ. Именно по этому принципу и победил Мансилья, ведь в голосовании болельщиков и телеэкспертов победили другие игроки. На звание лучшего игрока РПЛ в сентябре также перетендовали:
- Амар Рахманович, «Крылья Советов» (4 матча, 2 гола, 2 голевые передачи);
- Никита Салтыков, «Крылья Советов» (4 матча, 2 гола, 1 голевая передача);
- Эдгар Севикян, «Пари НН» (4 матча, 2 гола);
- Матвей Сафонов, «Краснодар» (4 матча, 3 «на ноль»).
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