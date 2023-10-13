Бекхэм рассказал об участии в сделке по покупке «Манчестер Юнайтед»

«Моё участие в сделке по покупке Катаром (катарским шейхом Джассимом. — Прим. «Чемпионата») «Манчестер Юнайтед»? На данный момент никаких обсуждений не было. У меня давние отношения с Катаром из-за моей работы в «ПСЖ», но на данный момент никаких обсуждений не было. Люди пытаются установить связь между этим», — сказал Бекхэм в эфире NBC.