Булыкин оценил игру сборной России с командой Камеруна

Булыкин остался доволен игрой сборной России в игре с командой Камеруна
Экс форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин отметил, что доволен игрой сборной России в товарищеском матче против команды Камеруна.
Встреча прошла в четверг в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Валерия Карпина.
— Хорошая игра, хороший состав, порадовала молодая линия обороны, а самое главное, победный результат. Сборная России могла забить еще, но судья зафиксировал офсайд. Впрочем, могли забивать и нам, но Сафонов несколько раз выручил команду.Футболисты сборной России организовали праздник для всех футбольных болельщиков, а это самое главное, ведь все хотят гордиться нашей сборной. Это же лицо нашей страны, — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».
16 октября сборная России сыграет в товарищеском матче против сборной Кении в турецкой Анталье. Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».