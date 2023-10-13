Булыкин оценил игру сборной России с командой Камеруна

— Хорошая игра, хороший состав, порадовала молодая линия обороны, а самое главное, победный результат. Сборная России могла забить еще, но судья зафиксировал офсайд. Впрочем, могли забивать и нам, но Сафонов несколько раз выручил команду.Футболисты сборной России организовали праздник для всех футбольных болельщиков, а это самое главное, ведь все хотят гордиться нашей сборной. Это же лицо нашей страны, — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».