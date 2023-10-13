Защитник «Краснодара» получил травму в матче со сборной Аргентины

Сборная Парагвая в рамках квалификации к ЧМ-2026 на вызде уступила Аргентине (0:1). Центральный защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо вышел в стартовом составе, но на 76-й минуте был заменён из-за повреждения.

В нынешнем сезоне 30-летний футболист принял участие в 16 матчах «быков», в которых отметился одним ассистом. После 11 сыгранных туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в своём активе 27 очков.

К «Краснодару» Алонсо присоединился в январе 2022 года, но уже в начале марта вернулся в свой предыдущий клуб «Атлетико Минейро» на правах годичной аренды, не проведя за «быков» ни одного официального матча. В сезоне-2022/2023 парагваец сыграл за «Краснодар» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.