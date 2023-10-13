Билялетдинов рассказал, что знает о сопернике перед матчем России с Кенией

«Это будет такая экзотическая игра. Честно говоря, даже не знаю, что из себя представляет сборная Кении. Бегуны – да, выдающиеся. Вопросов нет – стайеры, на длинные дистанции. А про футболистов не слышал. Где-то играют в зоне отбора, но носа не высовывают. Даже в финальную часть Кубка Африки, по-моему, не попадают», — считает Билялетдинов.