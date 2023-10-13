Российский тренер прокомментировал решение провести матч сборной страны в турецком отеле

Известный отечественный тренер Ринат Билялетдинов, недавно ушедший в отставку с поста главного тренера выступающих во Второй лиге «Химки-М», в комментарии для «Газеты.Ru» удивился, что сборной России предстоит провести свой ближайший матч на стадионе турецкого отеля, а также отметил, что в этой стране есть несколько хороших арен при гостиничных комплексах.