Ловчев: в нескольких клубах целые колонии латиноамериканцев, но чему они научили россиян?

«Если говорить глобально, то у меня простой вопрос по ситуации в РПЛ. У нас очень расширили лимит на легионеров, нам говорили — с благими целями. В том числе и для того, чтобы наши ребята учились у иностранцев, которые приезжают в Россию на большие контракты. Хорошо, мы видим в нескольких клубах целые колонии латиноамериканцев.



Давайте посмотрим на россиян — сильно наши там выросли, сидя на скамейке и глядя на то, как играют легионеры? Много мы поимели игроков сборной благодаря таким вариантам?



У нас сборная, получается, без перспективы — она может бегать, много бегать, стараться, но в плане зрелища не получим эффекта. Надо спрашивать а) каких футболистов мы готовим на детском уровне, б) с тех, кто дал такой лимит — какие последствия мы получили? Чему иностранцы научили россиян в клубах РПЛ? Зачем тогда их сюда понавезли? Только ради одного — ради результата в РПЛ. Это в ситуации, когда нет еврокубков. Путь — тупиковый», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.