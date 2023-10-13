Президент ФИФА призвал Израиль и Палестину прекратить военные действия

«Хотел бы выразить от лица ФИФА и всего футбольного сообщества наши глубочайшие соболезнования Израильской футбольной ассоциации и Палестинской футбольной ассоциации в свете ужасного насилия, которое происходит в регионе в последние дни. Это настолько же душераздирающе, сколько и шокирующе — видеть регион, люди которого слишком долго терпели глубочайшие страдания, в еще больших страданиях. Футбольный мир твердо стоит вместе с народом Израиля и Палестины и со всеми невинными жертвами, которые заплатили невыразимую цену в данном конфликте.



ФИФА присоединяется в призыве немедленно прекратить военные действия и страдания людей Израиля и Палестины. Конечно, мы знаем, что футбол не может решить все проблемы мира, но он может сыграть хотя бы маленькую роль в появлении луча надежды там, где кажется, что впереди только полная тьма. Футбол показывает, что возможно объединить людей в среде всеобщего уважения, и может выступать в качестве средства достижения мира и, впоследствии, примирения, даже когда это казалось бы всем почти всем невозможным. Хотел бы отметить, что ФИФА со своей стороны сделает все возможное, чтобы помочь в усилиях по оказанию помощи в восстановлении мира и надежды вашим людям сейчас и в будущем", — приводит слова письма Инфантино журналист Роб Харрис в соцсети Х (ранее Twitter).