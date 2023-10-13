«Ювентус» просматривал Сперцяна на матче Армении с Латвией, «Лацио» – Тикнизяна («СЭ»)
Топ-клубы Серии А просматривали игроков РПЛ Эдуарда Сперцяна и Наира Тикнизяна.
Как утверждает «Спорт-Экспресс», скауты клубов ведущих европейских чемпионатов просматривали игроков сборной Армении во время матча отбора Евро-2024 с Латвией (0:2).
За 23-летним полузащитником «Краснодара» следили представители «Ювентуса» и одной из команд Бундеслиги, за 24-летним защитником «Локомотива» – селекционеры «Лацио» и клуба из нижней половины таблицы Серии А.
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