«Ювентус» просматривал Сперцяна на матче Армении с Латвией, «Лацио» – Тикнизяна

Как утверждает «Спорт-Экспресс», скауты клубов ведущих европейских чемпионатов просматривали игроков сборной Армении во время матча отбора Евро-2024 с Латвией (0:2).

За 23-летним полузащитником «Краснодара» следили представители «Ювентуса» и одной из команд Бундеслиги, за 24-летним защитником «Локомотива» – селекционеры «Лацио» и клуба из нижней половины таблицы Серии А.